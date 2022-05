St. Juste é a primeira contratação de 2022/23

André Bucho Hoje às 22:37 Facebook

Central neerlandês custa 9,5 milhões de euros, mas o valor final pode chegar aos 12 milhões. Assina até 2026 e fica com cláusula de rescisão de 45 milhões

Depois de ter estado em Lisboa no início da semana, Jeremiah St. Juste foi esta quarta-feira oficializado como o primeiro reforço dos leões para a temporada 2022/2023. O central neerlandês, de 25 anos, chega proveniente do Mainz, da Liga alemã, a troco de 9,5 milhões de euros, mas com mais 2,5 milhões de euros sujeitos ao cumprimento de objetivos individuais e coletivos. O contrato assinado com o Sporting é válido até 2026 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O Mainz assegurou ainda 10% das mais-valias de uma futura transferência.

Fecha-se, assim, o primeiro dossiê da SAD de Alvalade para a próxima temporada, com a contratação de um defesa central destro, pedido expresso de Rúben Amorim, que desde o início indicou St. Juste como a primeira escolha. O central passará a ser um dos mais bem pagos do plantel, como o JN já tinha adiantado, com um salário na casa do milhão de euros líquidos por época.