St. Juste e a visão de Amorim: "Foi por isso que escolhi o Sporting"

Primeiro reforço dos leões desta temporada garante estar recuperado das lesões e sonha representar a seleção dos Países Baixos.

O central de 25 anos falou das primeiras impressões do futebol que Ruben Amorim quer implementar, garantindo que se identifica com as ideias do técnico. "Não posso revelar demasiado (risos). Mas o míster impõe um futebol ofensivo, com muita pressão e muitas combinações com a bola vinda de trás. A forma como o treinador pensa o futebol combina bem comigo, pois inclui pressão alta e um futebol de posse e ofensivo. Foi por isso que escolhi o Sporting", explicou, em entrevista ao Jornal Sporting.

Depois de ter falhado grande parte da temporada 2021/22 por lesões, St. Juste assegura que está totalmente recuperado "Estou 100 por cento apto e saudável, apesar de a última temporada ter sido um pouco louca para mim, Primeiro tive problemas no ombro direito e depois no esquerdo, mas neste momento sinto-me bem. Fiz uma excelente recuperação e agora estou focado apenas e só na pré-temporada", disse, analisando depois o campeonato português.

"Sei que em Portugal há muita qualidade com a bola e muitos bons jogadores no campeonato. Além disso, também há muita pressão e é preciso ter muita atenção aos contra-ataques. Ainda assim, estes dois últimos fatores do jogo combinam bem comigo e espero poder ajudar a equipa. Acredito que a Liga Portuguesa vai ser benéfica para desenvolver-me como jogador", atirou.

Aos 25 anos e depois de ter passado por todos os escalões das seleções nacionais dos Países Baixos, quer realizar o sonho de representar a seleção principal. "Essa foi outra das razões que me fez vir. Já lá estive, mas não somei minutos. Espero vir a consegui-lo. Claro que ainda está um pouco longe, porque estive lesionado, mas também pode estar perto pois no futebol nunca se se sabe o que pode acontecer. Tenho de ser paciente, mas espero que ao vir para o Sporting consiga chegar lá", concluiu.

Jeremiah St. Juste já está integrado nos trabalhos do Sporting, depois de ter custado 9,5 milhões de euros iniciais, com mais 2,5 milhões de euros dependentes de objetivos. Assinou contrato até 2026 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.