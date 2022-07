St. Juste em dúvida para a apresentação com o Sevilha

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O central Jeremiah St. Juste é a grande dúvida para o particular com o Sevilha, agendado para domingo, no Estádio José de Alvalade.

A contas com uma entorse no tornozelo direito, o neerlandês, de 25 anos, ainda não se estreou com a camisola dos leões e desde o dia 3 que falha os treinos. Sexta-feira, o boletim clínico do clube revelou que se mantém em tratamento mas não está ainda colocada de lado a hipótese de jogar alguns minutos diante do conjunto espanhol, orientado por Julen Lopetegui.

Em caso de ausência, o central terá outra oportunidade de fazer o primeiro jogo antes do arranque oficial da época, frente ao Wolverhampton, dia 30, no Algarve.