St. Juste em Lisboa para se tornar leão

Central neerlandês está na capital portuguesa, onde irá acertar últimos detalhes. Morita está bem encaminhado.

Está praticamente fechado o primeiro dossiê da SAD leonina para a temporada 2022/23. O defesa central Jeremiah St. Juste esteve ontem em Lisboa, acompanhado pelos irmãos e agentes, para acertar os últimos detalhes da mudança para Alvalade.

O reforço do centro da defesa era um dos principais desejos de Rúben Amorim e o neerlandês, de 25 anos, irá custar perto de 10 milhões, aos quais se somarão mais alguns de bónus, fechando, assim, uma pasta bem antes do arranque oficial do mercado de transferências.