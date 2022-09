St. Juste está de volta e aponta ao onze do Sporting

André Bucho Ontem às 23:33 Facebook

Defesa central já treina com a equipa e deve ser titular sexta-feira frente ao Gil Vicente.

O neerlandês Jeremiah St. Juste foi a grande novidade no penúltimo treino de preparação do Sporting antes do encontro de amanhã, frente ao Gil Vicente (19 horas, Sport TV1).

O defesa central, que se lesionou no início deste mês na partida da Liga dos Campeões frente ao Frankfurt, tendo sofrido uma mialgia de sobrecarga na perna esquerda, já trabalhou integrado com o resto da equipa, em dia marcado também pelo regresso dos internacionais à ação, entre eles Ugarte, Fatawu, Morita e Sotiris. St. Juste deverá assim integrar o onze dos leões frente ao emblema de Barcelos, em especial pelas muitas baixas defensivas no plantel leonino. Porro, Neto e Coates continuam entregues ao departamento clínico e dificilmente serão opções no onze inicial de Ruben Amorim.