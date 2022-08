St. Juste estreou-se com onze na mira

André Bucho Hoje às 21:04 Facebook

Central neerlandês jogou 30 minutos frente ao Braga e ainda assustou com queixas durante o encontro

Lesionado grande parte da pré-temporada, Jeremiah St. Juste somou domingo, no empate a três frente ao Braga, os primeiros minutos de leão ao peito, procurando ganhar ritmo com vista à titularidade que pode acontecer já no sábado, frente ao Rio Ave.

A grande dúvida será quem poderá sair do onze para dar lugar à contratação mais cara do Sporting neste mercado, custando 9 milhões de euros: se Nuno Santos será relegado para o banco, com Matheus Reis a ocupar a ala esquerda ou se, em sentido inverso, será o brasileiro a não alinhar de início.