St. Juste ganha ritmo e pode ser surpresa no Dragão

Central falhou a pré-temporada por lesão e ainda não se estreou a titular pelos leões

Jeremiah St. Juste chegou este verão a Alvalade para reforçar o centro da defesa. Custou nove milhões de euros, mas uma lesão afastou-o praticamente da totalidade da pré-tempora leonina, não tendo ganho o ritmo desejado por Ruben Amorim. Ainda assim, e ao cabo de duas jornadas, o neerlandês saiu duas vezes do banco, frente a Braga e Rio Ave, e contra os vilacondenses deixou boas indicações na meia-hora que esteve em campo.

Idealmente, Amorim vê St. Juste como o titular para o lado direito do trio defensivo, acompanhado de Coates (ao centro) e Gonçalo Inácio (à esquerda). Os dois jogos mostraram um central que parece estar perto do ritmo ideal e, por isso, não será de estranhar que seja uma das surpresas para o clássico com o F. C. Porto no Dragão, no sábado (20.30 horas).