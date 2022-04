St. Juste obriga leão a esforço financeiro

André Bucho Hoje às 22:18 Facebook

Central do Mainz é alvo do Sporting, mas é preciso subir a parada para fechar negócio.

Uma das prioridades do mercado de verão do Sporting passa por contratar um central, de preferência destro, e o neerlandês Jeremiah St. Juste, do Mainz, da Liga alemã, está muito bem referenciado pelos leões. Ainda assim, segundo apurou o JN, a primeira abordagem trouxe uma avaliação elevada pelo jogador, com o emblema alemão a exigir uma entrada de 10 milhões aos quais tenciona acrescentar objetivos individuais e coletivos, ligeiramente acima dos 7,5 milhões de euros que a SAD de Alvalade, sabe o JN, admite colocar na mesa de negociações.

Além desta dificuldade, o Sporting terá de lidar com a concorrência de peso das principais ligas europeias, com destaque para o West Ham e Leicester, os principais interessados no central e que têm mais argumentos financeiros que os leões que, ainda assim, esperam que a presença na Liga dos Campeões seduza o jogador, de 25 anos.