St. Juste sem limitações e Ugarte com treino condicionado

O futebolista neerlandês Jeremiah St. Juste integrou hoje o treino do Sporting sem limitações, depois de ter estado afastado dos trabalhos desde o início de julho, devido a uma entorse no tornozelo direito, informou o clube lisboeta.

O defesa central, de 25 anos, ainda não participou em nenhum jogo do Sporting de preparação para a época 2022/23, depois de ter sido contratado pelos leões ao Mainz, da Alemanha, por 9,5 milhões de euros.

O médio uruguaio Manuel Ugarte, que na quarta-feira efetuou tratamento, realizou hoje treino condicionado, na academia do Sporting, em Alcochete, onde o plantel 'leonino' voltará a trabalhar na sexta-feira, sob a orientação do treinador Rúben Amorim, a partir das 10 horas.

O Sporting defronta os ingleses do Wolverhampton, treinados pelo português Bruno Lage, no sábado, no Estádio Algarve, em jogo com início às 18:45, o último antes da estreia na Liga, no estádio do Sporting de Braga, em 07 de agosto.