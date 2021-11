Stefano Pioli enaltece exibição do F. C. Porto

Nas declarações após o embate com o F. C. Porto (1-1), a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões, Stefano Pioli, técnico do AC Milan, considerou que os dragões "merecem créditos", deixando as culpas do resultado para a própria equipa.

"Para merecermos passar temos de vencer jogos. O F. C. Porto teve bons resultado nos seus últimos cinco jogos fora e não se esqueçam que eles afastaram a Juventus na Liga dos Campeões na época passada. Precisamos de ser mais consistentes. O F. C. Porto merece crédito e nós as culpas. Deveríamos ter quebrado a defesa portista e, em vez disso, acabámos onde eles queriam que estivéssemos. Estivemos mais organizados na segunda parte, onde o F. C. Porto perdeu intensidade", disse o técnico em conferência de imprensa.

Com este empate, os milaneses somam apenas um ponto no Grupo B, deixando em aberto a passagem à próxima fase.