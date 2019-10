Stefano Pioli vai treinar o AC Milan nas duas próximas épocas

Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador italiano Stefano Pioli vai orientar a equipa de futebol do AC Milan nas próximas duas épocas, anunciou, esta quarta-feira, o clube milanês, no qual alinha português Rafael Leão.

Stefano Pioli, de 53 anos, substitui no cargo Marco Giampaolo, demitido na terça-feira, na sequência dos maus resultados, que colocam o clube no 13.º posto da Liga italiana, com nove pontos, apenas três pontos acima dos lugares da despromoção.

Antigo futebolista, Pioli iniciou a sua carreira de treinador em 1999, e teve a sua primeira experiência no Parma, em 2006.

O técnico passou depois por clubes como o Chievo Verona, Palermo, Bolonha, Lazio e Inter Milão, antes de se mudar para a Fiorentina, equipa que treinou nas temporadas 2017/18 e 2018/19.