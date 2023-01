Stefanos Tsitsipas na final do Open da Austrália após vencer Karen Khachanov

JN/Agências Hoje às 08:04 Facebook

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, qualificou-se, esta sexta-feira, para a final do Open da Austrália, a sua segunda grande final após Roland-Garros em 2021.

Tsitsipas venceu o russo Karen Khachanov por 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3, num encontro que durou quase três horas e meia.

Na final de domingo, o grego de 24 anos vai enfrentar o vencedor do jogo entre o 5.º do "ranking" mundial, o sérvio Novak Djokovic (que procura o 22.º título de Grand Slam), e o 35.º do mundo, o norte-americano Tommy Paul.