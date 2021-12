Steph Curry entra para a História da NBA como melhor triplista de sempre

Com 2977 lançamentos da linha de três pontos (muitas vezes ainda de mais longe), Stephen Curry tornou-se, na última madrugada, o maior triplista da História na NBA, superando o antigo recordista Ray Allen. A bola que usou para deixar a sua marca na melhor competição de basquetebol do Mundo foi entregue ao pai, Dell Curry.

O jogo que opôs New York Knicks e Golden State Warriors (96-105) vai ficar para sempre na memória dos amantes de basquetebol como o jogo em que Steph Curry, o "Rei dos Triplos", ficou imortalizado.

Foi na presença do antigo recordista, Ray Allen, que Curry, com 33 anos, converteu o seu 2974.º lançamento da linha de três pontos ficando eternizado como o maior lançador de sempre da NBA, sendo que obteve este recorde com menos 511 jogos do que o anterior recordista. Allen conseguiu a sua marca em 1300 jogos, enquanto que o número 30 dos Warriors só precisou de 789 partidas para atingir este feito.

O base apenas precisava de converter um lançamento para igualar a marca histórica e aos 62 segundos de jogo já o tinha conseguido. Aos 4.26 minutos ultrapassou Allen e o momento teve a pompa merecida: os fotógrafos "invadiram" a quadra e todos os presentes festejaram como se se tratasse da vitória de um campeonato. Depois ainda viria a marcar mais três lançamentos exteriores, perfazendo um novo recorde de 2977 triplos.

Ray Allen desceu ao campo para abraçar Curry. Tudo em grande, como mandam as regras, e a NBA voltou a provar que está noutro nível no que diz respeito a dar espetáculo e a imortalizar as suas lendas. No final, o 30 dos Warriors posou para a foto com Allen e Reggie Miller, terceiro da lista de lançamentos triplos.

A bola que permitiu a Curry deixar marca na maior liga de basquetebol do Mundo foi entregue ao pai, Dell Curry, certamente para a prateleira de troféus e distinções que têm preenchido a carreira do norte-americano.

Nascido em Akron, no Ohio, em 14 de março de 1988, Curry foi escolhido no sétimo lugar do draft de 2009, pelos Golden State Warriors, ao serviço dos quais fez toda a sua carreira na NBA, cumprindo presentemente a 13.ª.

Considerado por muitos como o melhor lançador da história da competição, Curry conta três anéis de campeão pelos Warriors, em 2014/15, 2016/17 e 2017/18, sendo o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular em 2014/15 e 2015/16.

Sete vezes All Star e quatro vezes eleito para a equipa ideal da competição, o jogador dos Warriors, bicampeão mundial pelos Estados Unidos, foi duas vezes o melhor marcador da competição, em 2015/16 e na temporada passada.

Lista de jogadores com mais lançamentos de 3 pontos convertidos:

1- STEPHEN CURRY (2977)

2- Ray Allen (2973)

3- Reggie Miller (2560)

4-James Harden (2569)

5- Kyle Korver (2450)

6- Vince Carter (2290)

7- Jason Terry (2282)

8- Jamal Crawford (2221)

9- Paul Pierce (2143)

10- Damian Lillard (2114)

11- Lebron James (2023)