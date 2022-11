Stéphanie Frappart: quem é a primeira mulher a arbitrar um jogo de um Mundial

O jogo de quinta-feira, entre a Alemanha e a Costa Rica, vai ser histórico para a arbitragem feminina. Stéphanie Frappart vai ajuizar o duelo, tornando-se na primeira mulher a apitar um jogo de um Mundial.

Stéphanie Frappar é francesa, tem 38 anos, e vai escrever o nome na história do futebol. Nascida em 1983, em Herblay, Stéphanie até está habituada a ser pioneira no que diz respeito à vida profissional. A agora árbitra começou no mundo desportivo como jogadora de futebol mas cedo percebeu que gostava mais das regras do jogo do que disputar o desporto rei. Por isso, aos 18 anos, quando ainda era atleta do Val d'Oise, decidiu pendurar as chuteiras e dedicar-se à arbitragem. E a escolha não podia ter sido mais acertada.

Começou por arbitrar jogos de juvenis e foi crescendo na carreira, estando na lista de árbitros internacionais da FIFA desde 2009. E tornou-se pioneira em quase tudo. Foi a primeira mulher a dirigir um jogo de competições europeias masculinas, na Supertaça Europeia de 2019, entre Liverpool e Chelsea. A primeira num jogo da Liga dos Campeões (Juventus e Dínamo Kiev) e a primeira a arbitrar um jogo da Liga francesa. Falando de seleções, em 2021 apitou também um encontro da qualificação para o Mundial2022, competição na qual fará mais história. Nada a que não esteja já habituada.

"O Campeonato do Mundo é a competição mais importante do mundo, não só o futebol. Mas fui a primeira árbitra na França, a primeira na Europa, sempre a primeira. Eu sei como lidar com isso. Os jogos de futebol masculino e feminino são exatamente iguais. O futebol feminino está cada vez mais rápido. É apenas a abordagem técnica que está diferente. Quando se está a arbitrar jogos das seleções, a única diferença é que o nível é mais elevado, porque são os melhores jogadores de cada país", afirmou Frappar em declarações ao "The Athletic".

Mas Stéphanie não estará sozinha a fazer história no jogo entre a Alemanha e a Costa Rica: terá a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Medina como fiscais de linha, com o hondurenho Said Martínez como quarto-árbitro. Além de Frappart, que dirigirá o jogo no Estádio Al Bayt, estão ainda nomeadas para o torneio, como árbitras de campo, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita.