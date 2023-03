Stephen Eustaquio e Marko Grujic são os reis dos reforços no Dragão

O presidente dos dragões, Pinto da Costa, garantiu, na noite de segunda-feira, que não houve falta de investimento no plantel de 2022/23 e o certo é que a SAD investiu um pouco mais de 50 milhões de euros em seis reforços, com Marko Grujic e Stephen Eustaquio, que já faziam parte do plantel na época passada, a serem os mais utilizados por Sérgio Conceição.

O desabafo do treinador, após a eliminação frente ao Inter, na Liga dos Campeões (em que destacou que 30% dos jogadores novos vinham da equipa B e 40% de clubes de menor dimensão), gerou controvérsia, ao ponto de Pinto da Costa enumerar o investimento feito em 2022/23.

David Carmo, ex-Braga, chegou à Invicta por 20 milhões de euros, mas o central é apenas o terceiro reforço mais utilizado, com 1319 minutos repartidos por 16 jogos. À frente do defesa estão Stephen Eustaquio e Marko Grujic, que custaram, respetivamente, 4,2 e 9 milhões de euros.