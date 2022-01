Stephen Eustáquio é reforço do F. C. do Porto

O médio de 25 anos é o primeiro reforço do F. C. Porto neste mercado de janeiro. O empréstimo é com opção de compra no fim da temporada, sabe o JN.

Stephen Eustáquio chega para reforçar o meio campo da equipa portista, depois da saída de Sérgio Oliveira para AS Roma.

O médio cumpria a terceira época no Paços de Ferreira, depois já ter representado, em Portugal, o Chaves, Leixões e Torreense. Teve também uma passagem pelo Cruz Azul, do México.

Trata-se de um médio, de 25 anos, que alia a agressividade a uma boa leitura de jogo e eficácia no último passe.