Sterling afastado da seleção inglesa por desacatos no treino

Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Raheem Sterling, jogador do Manchester City, foi riscado da seleção inglesa para o encontro frente ao Montenegro, por se ter desentendido com Joe Gómez no treino.

Tudo começou no domingo, no jogo entre Liverpool e Manchester City. Raheem Sterling e Joe Gómez desentenderam-se durante a partida e o mau ambiente continuou na seleção. Segundo a imprensa inglesa, envolveram-se em confrontos físicos e os companheiros de equipa viram-se obrigados a separar a confusão.

A decisão do selecionador inglês, Gareth Southgate, foi afastar Sterling para o jogo de qualificação contra o Montenegro e lamenta o acontecimento ocorrido: "Decidimos afastar o Sterling do jogo com o Montenegro. Uma das grandes qualidades da nossa equipa era a capacidade de separar as rivalidades das emoções, mas infelizmente as emoções de domingo ainda estavam ao de cimo".

O jogador do Manchester City continua no estágio da seleção, embora falhe a próxima partida. O selecionador confirma que todos os jogadores concordaram com a decisão: "Importa reforçar que todos os jogadores concordaram com esta medida."

O interveniente já reagiu à situação e admitiu o erro: "Eu e o Joe já falamos, resolvemos as coisas e seguimos em frente... Sou homem suficiente para admitir que as emoções tomaram conta de mim."

Sterling tem sido fundamental para a Inglaterra nesta qualificação com oito golos e oito assistências em seis jogos realizados.