Sterling de fora da convocatória da seleção inglesa

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo inglês não faz parte das escolhas do selecionador inglês para os próximos compromissos internacionais

Raheem Sterling ficou de fora da convocatória de Gareth Southgate para os próximos jogos da seleção inglesa, frente a Malta e Macedónia do Norte.

De acordo com o selecionador inglês, o extremo do Chelsea ficou de fora das escolhas da equipa dos três leões, por problemas físicos:

PUB

"Falei com ele há cerca de uma semana, para perceber os contornos gerais da situação. Ele não está contente com a condição física que apresenta, está com um problema na coxa. Ele nunca foi opção. Ele acredita que não está nas condições necessárias para jogar a este nível", esclareceu o técnico.

Relativamente à convocatória anterior, Nick Pope, Ben Chilwell, Eric Dier, Reece James, Mason Mount e Ivan Toney foram os restantes jogadores a ficar de fora. O médio do Crystal Palace, Eberechi Eze, foi chamado pela primeira vez à equipa inglesa.

Verifique a lista completa dos convocados:

Guarda-redes: Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale.

Defesas: Trent Alexander-Arnold, Lewis Dunk, Marc Guehi, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Médios: Jude Bellingham, Eberechi Eze, Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison, Kalvin Phillips, Declan Rice.

Avançados: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Callum Wilson.