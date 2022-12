Sterling falha jogo da Inglaterra com Senegal por razão familiar

JN/Agências Hoje às 19:02, atualizado às 20:03 Facebook

O futebolista Raheem Sterling vai estar, este domingo, de fora do encontro da Inglaterra frente ao Senegal, dos oitavos de final do Mundial2022, por "estar a lidar com um assunto familiar", revelou a federação da seleção dos três leões.

"Raheem Sterling não estará disponível esta noite, porque está a lidar com um assunto familiar", frisaram os vice-campeões europeus, numa nota publicada nas redes sociais.

O extremo, de 27 anos, foi titular na vitória sobre o Irão (6-2), orientado pelo português Carlos Queiroz, frente ao qual marcou um golo, e no empate diante dos Estados Unidos (0-0), mas não saiu do banco de suplentes durante o triunfo com o País de Gales (3-0).

Raheem Sterling (Chelsea) limita, assim, as opções do selecionador Gareth Southgate, que tinha visto na quarta-feira o defesa Ben White (Arsenal) deixar a concentração por "motivos pessoais", sendo que "não deve regressar" ao Catar até ao fim da competição.

A Inglaterra, campeã em 1966 e vencedora do Grupo B, defronta o Senegal, vice-líder da poule A, às 19 horas, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, em encontro dos oitavos do Mundial2022, com arbitragem de Iván Barton, de El Salvador.

O vencedor vai cruzar-se no sábado, no mesmo horário e recinto, com a França, campeã do principal torneio de seleções em 1998 e 2018, que hoje derrotou a Polónia, por 3-1.