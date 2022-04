Steven Diez perde após momento impensável mas acabou repescado

JN Hoje às 14:33 Facebook

Tenista canadiano chegou a festejar a vitória frente a Gijs Brouwer, em Houston, mas uma decisão polémica do árbitro levou à repetição do último ponto e permitiu a reviravolta no resultado. "É um dos maiores roubos que já vi neste desporto", criticou Diez, nas redes sociais.

Na última fase de qualificação para um torneio ATP 250, disputado em Houston, o impensável aconteceu. O canadiano Steven Diez, número 292 da hierarquia mundial, tinha um "break" a seu favor e capitalizou-o com uma resposta imparável ao serviço do adversário, o neerlandês Gijs Brouwer.

O árbitro decretou o protocolar "jogo, set e encontro" favorável a Diez, que pensava ter vencido por duplo 6-4, mas enquanto os dois tenistas se encaminhavam para a rede para se cumprimentarem, o juiz desceu da cadeira e apontou o serviço de Brouwer como fora, ordenando a repetição do ponto.

Se o momento por si só era já inusitado, o desfecho do encontro foi-o ainda mais. Gijs Brouwer, número 361 do ranking ATP, não só venceu o segundo parcial (7-5), como também conquistou a partida, após ganhar o terceiro set por 6-2.

Desolado, Steven Diez desabafou nas redes sociais. "O jogo já tinha terminado, mas o árbitro assinalou uma bola um metro afastada da do serviço. Ainda perguntou ao juiz de linha, mas marcou a primeira bola e disse que o meu adversário não jogou o ponto", criticou.

Apesar de roçar o escândalo, esta história teve um final feliz. "Pela primeira vez na vida", como o próprio referiu, Diez foi repescado para o quadro principal de um torneio ATP devido à desistência de um jogador. Ainda assim, o tenista não poupa nas palavras: "É um dos maiores roubos que já vi neste desporto".