Steven Gerrard regressa à Premier League para treinar o Aston Villa

O treinador inglês abandona o Rangers para assumir o comando do Aston Villa

Steven Gerrard está de regresso à Liga inglesa. O treinador de 41 anos abandona o Rangers, da Escócia, para assumir o comando técnico do Aston Villa, após o despedimento de Dean Smith.

Gerrard levou o Rangers ao título escocês na temporada passada, terminando a campanha invicto. Uma das grandes figuras da história do Liverpool, começou a carreira como treinador na academia dos "reds", antes de ter aceite o desafio na Escócia.

"O Aston Villa é um clube com uma grande história e tradição no futebol inglês. Estou orgulhoso por me tornar no treinador principal", referiu Gerrard.

O Villa encontra-se no 16º lugar da Premier League, com dez pontos somados até ao momento.