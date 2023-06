Steven Zhang, o jovem que "pensa fora da caixa" e revitalizou o Inter

Aos 27 anos, Steven Zhang assumiu a presidência do clube e hoje pode ser o presidente mais novo a ganhar a Champions.

Foi quase em desespero, rebaixado por maus resultados desportivos e angustiado com problemas financeiros cada vez mais ameaçadores, que o Inter de Milão se entregou nas mãos do Grupo Suning, um conglomerado empresarial chinês, mais do que abastado, que prometeu uma tábua de salvação a um clube que há não tanto tempo assim repetia "scudettos" e conquistava troféus europeus. Em 2018, contudo, a realidade era muito mais triste e os "nerazzurri" apenas existiam, tentando não chegar ao fundo do poço. Apesar da desconfiança inicial, sucederia, no entanto, que a Suning estaria à altura dos pergaminhos do grande Internazionale e que a aposta num presidente de 27 anos não seria um tiro ao lado. Steven Zhang está na origem da revitalização do outro colosso de Milão e hoje, com 31 anos, pode tornar-se no presidente mais jovem a vencer a Liga dos Campeões.

Nanjing foi só o local de nascimento. O resto da vida do herdeiro do multimilionário Zhang Jindong desenrolou-se no estrangeiro, seguindo sempre um guião cujo final pensado era, e é, tornar Steven o dono do Grupo Suning. Estudou nos Estados Unidos, frequentou as melhores universidades, formou-se em economia e trabalhou para alguns bancos de investimento, como o Morgan Stanley e o JP Morgan, andou por Hong Kong. O futebol, ao que consta, nunca fez parte dos planos, mas esses saíram furados a partir do momento em que o Inter de Milão lhe apareceu ao caminho. Primeiro, Steven Zhang foi decisivo no processo de compra do clube; depois tornou-se um dos acionistas e acabou feito presidente, quando já estava completamente empenhado em reerguer o clube. "A idade realmente não me preocupa. Nos EUA e na China, muitos jovens já lideram empresas e projetos. Ser jovem pode ser uma vantagem para trazer nova energia e novas ideias", declarou à "Reuters", numa das raras entrevistas que deu nos últimos anos. Nem de propósito, recentemente, Alessandro Antonello, CEO do Inter, destacou a capacidade do jovem chinês para "pensar fora da caixa".