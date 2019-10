Stoichkov pediu desculpa a Sterling pelo racismo na Bulgária

Hoje às 21:14 Facebook

Diretor desportivo do Manchester City intermediou a conversa entre a lenda búlgara e o internacional inglês.

Depois de se ter emocionado em direto num programa de televisão por causa dos atos racistas que mancharam o Bulgária-Inglaterra, Hristo Stoichkov, um dos melhores jogadores búlgaros de sempre, pediu diretamente desculpa a um dos visados desse jogo.

De acordo com a "Sky Sports", Stoichkov chegou à falta com Raheem Sterling, através de uma chamada telefónica, para se desculpar pessoalmente mas também em nome do povo da Bulgária.

A conversa foi intermediada por Txiki Begiristain, atual diretor desportivo do Manchester City e antigo companheiro de Stoichkov no Barcelona.