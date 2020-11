Suárez tem covid-19 e deixa titularidade a Darwin no Uruguai

JN Hoje às 20:58 Facebook

O avançado uruguaio acusou positivo na última ronda de testes realizada na seleção do Uruguai e não defronta o Brasil. O benfiquista deverá ser o substituto no onze.

Luis Suárez é o mais recente caso mediático de covid-19 no futebol. Ao avançado do Atlético de Madrid teve um teste positivo para o novo coronavírus e vai desfalcar o Uruguai na receção ao Brasil, de acordo com a federação uruguaia.

Luis Suárez também falhará, no sábado, o reencontro com o Barcelona, que deixou esta temporada para assinar com o Atlético de Madrid.

A federação uruguaia revelou ainda que os restantes jogadores, entre os quais Darwin Núñez, tiveram teste negativo para o novo coronavírus. O benfiquista, que brilhou frente à Colômbia, deverá ocupar a vaga de Luis Suárez na equipa "celeste".