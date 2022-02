Suavidade na arte de combater os próprios demónios

João Filipe Brandão Hoje às 10:34 Facebook

O "clã" Gracie trouxe ao mundo esta nova arte marcial, no início do século XX, mas campeonatos como os de UFC fizeram com que a modalidade explodisse muito para além de Belém, Brasil - terra natal da família fundadora do JiuJitsu. Hoje, crianças e adultos procuram este estilo de luta para se poderem reconfortar numa confiança aprendidas nas aulas e que "nunca se sabe se poderá dar jeito nas ruas", diz Carlos Fernandes, aluno e professor da academia Art'Suave, em Gaia.

Num clima tranquilo e risonho, turmas são orientadas para aprender, quer no plano teórico quer no plano prático, manobras de Jiu-Jitsu, para prevenirem "situações de bullying nas escolas através dos valores e técnicas que lhes tentamos passar", ressalva Maria João Ribeiro, treinadora destes alunos mais novos.

Neste aspeto específico, a dupla de professores está em concordância que o JiuJitsu se trata de uma arte marcial perfeita para evitar que o agredido se torne agressor "já que tudo gira em torno da forma como se controla o adversário sem ter que haver um único soco, na maior parte das vezes".