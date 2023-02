Sub-14 da Roma ganham dérbi e festejam com... José Mourinho

JN Hoje às 12:07 Facebook

Clube italiano partilha vídeo em que os jovens jogadores convivem com o treinador português José Mourinho e vários jogadores da equipa principal.

A equipa de sub-14 da Roma não podia ter melhor companhia para festejar a vitória no dérbi com a Lazio (2-1), este domingo.

Depois do jogo, os jovens jogadores do clube foram ao ginásio onde estavam vários membros da equipa principal e puderam conviver com os craques (entre eles, Matic e Dybala), para além de terem direito a fotografias. Nos festejos também estava José Mourinho, que parabenizou a equipa pelo triunfo.