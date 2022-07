Sub-16. A estrela do Vigorosa vale um título regional

João Filipe Brandão Hoje às 15:41 Facebook

Equipa de sub-16 conquista troféu frente ao F. C. Porto. Dedicação e união foram os segredos do sucesso

Esta é a história do Estrela e Vigorosa Sport, um clube quase centenário e sediado na cidade do Porto, que se agigantou e conquistou o título de campeão regional de sub-16 em andebol, ao vencer, na final, o poderoso F. C. Porto (31-26), numa prova que contou ainda com o Águas Santas e o Colégio dos Carvalhos, dois rivais com enormes pergaminhos.

O título surge como consequência do trabalho protagonizado pelos responsáveis do clube, que valorizam a formação ao ponto de colocarem muitos atletas a competir nos escalões acima para dar-lhes mais experiência. Ou então oferecendo a todos os jogadores uma oportunidade de jogo semelhante para os valorizar e motivar.