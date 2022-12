Sub-17: Campeão começa a ser decidido a partir de 8 de janeiro

Susana Silva Hoje às 16:55 Facebook

A segunda fase do novo formato do Campeonato Nacional de Sub-17 da 1.ª Divisão tem o pontapé de saída marcado para o segundo domingo de 2023, dia 8 de janeiro, e termina a 25 de junho.

O Sporting, detentor do troféu, inicia a nova etapa da competição - a fase de apuramento de campeão - com a receção ao Feirense, enquanto F. C. Porto e Benfica se deslocam aos terrenos do Sporting de Espinho e Académica, respetivamente. Contudo, o jogo grande da jornada inaugural é o dérbi minhoto entre Braga e Vitória de Guimarães. A ronda fecha com um Torreense-Estoril.

Estas dez equipas têm garantida já a vaga na próxima edição do Nacional.

As restantes 20 vão disputar a fase de permanências e descidas e foram divididas em duas séries (A e B). Serão despromovidos à 2.ª Divisão Nacional de Sub-17 os quatro últimos classificados de cada série (sétimo, oitavo, nono e décimo), bem como o pior sexto posicionado, num total de nove clubes.

Na época de 2023/24 a 1.ª Divisão será disputado apenas por 24 clubes: os 10 que participam na fase de apuramento de campeão, os 11 que garantirem a permanência e os três primeiros classificados do apuramento de campeão da 2.ª Divisão.

Eis o calendário da segunda fase do Campeonato Nacional de Sub-17 da 1.ª Divisão:

Jornada 1 (8 de Janeiro)

Apuramento de Campeão

Sporting-Feirense

Torreense-Estoril

Sp. Espinho-F. C. Porto

Académica-Benfica

Braga-V. Guimarães

Permanência/Descidas

Série A

Boavista-P. Ferreira

Palmeiras-Famalicão

Rio Ave-Anadia

Padroense-Marialvas

Tondela-Merelinense

Série B

V. Setúbal-Real

Sintrense-Sacavenense

Fátima-Oeiras

Belenenses-Loures

U. Leiria-Cova Piedade

Jornada 2 (15 de Janeiro)

Apuramento de Campeão

Feirense-Braga

Estoril-Sporting

F. C. Porto-Torreense

Benfica-Sp. Espinho

V. Guimarães-Académica

Permanência/Descidas

Série A

P. Ferreira-Tondela

Famalicão-Boavista

Anadia-Palmeiras

Marialvas-Rio Ave

Merelinense-Padroense

Série B

Real-U. Leiria

Sacavenense-V. Setúbal

Oeiras-Sintrense

Loures-Fátima

Cova Piedade-Belenenses

Jornada 3 (22 de Janeiro)

Apuramento de Campeão

Feirense-Estoril

Sporting-F. C. Porto

Torreense-Benfica

Sp. Espinho-V. Guimarães

Braga-Académica

Permanência/Descidas

Série A

P. Ferreira-Famalicão

Boavista-Anadia

Palmeiras-Marialvas

Rio Ave-Merelinense

Tondela-Padroense

Série B

Real-Sacavenense

V. Setúbal-Oeiras

Sintrense-Loures

Fátima-Cova Piedade

U. Leiria-Belenenses

Jornada 4 (29 de Janeiro)

Apuramento de Campeão

Estoril-Braga

F. C. Porto-Feirense

Benfica-Sporting

V. Guimarães-Torreense

Académica-Sp. Espinho

Permanência/Descidas

Série A

Famalicão-Tondela

Anadia-P. Ferreira

Marialvas-Boavista

Merelinense-Palmeiras

Padroense-Rio Ave

Série B

Sacavenense-U. Leiria

Oeiras-Real

Loures-V. Setúbal

Cova Piedade-Sintrense

Belenenses-Fátima

Jornada 5 (4 de fevereiro)

Apuramento de Campeão

Estoril-F. C. Porto

Feirense-Benfica

Sporting-V. Guimarães

Torreense-Académica

Braga-Sp. Espinho

Permanência/Descidas

Série A

Famalicão-Anadia

P. Ferreira-Marialvas

Boavista-Merelinense

Palmeiras-Padroense

Tondela-Rio Ave

Série B

Sacavenense-Oeiras

Real-Loures

V. Setúbal-Cova Piedade

Sintrense-Belenenses

U. Leiria-Fátima



Jornada 6 (19 de fevereiro)

Apuramento de Campeão

F. C. Porto-Braga

Benfica-Estoril

V. Guimarães-Feirense

Académica-Sporting

Sp. Espinho-Torreense

Permanência/Descidas

Série A

Anadia-Tondela

Marialvas-Famalicão

Merelinense-P. Ferreira

Padroense-Boavista

Rio Ave-Palmeiras

Série B

Oeiras-U. Leiria

Loures-Sacavenense

Cova Piedade-Real

Belenenses-V. Setúbal

Fátima-Sintrense

Jornada 7 (26 de fevereiro)

Apuramento de Campeão

F. C. Porto-Benfica

Estoril-V. Guimarães

Feirense-Académica

Sporting-Sp. Espinho

Braga-Torreense

Permanência/Descidas

Série A

Anadia-Marialvas

Famalicão-Merelinense

P. Ferreira-Padroense

Boavista-Rio Ave

Tondela-Palmeiras

Série B

Oeiras-Loures

Sacavenense-Cova Piedade

Real-Belenenses

V. Setúbal-Fátima

U. Leiria-Sintrense

Jornada 8 (5 de março)

Apuramento de Campeão

Braga-Benfica

V. Guimarães-F. C. Porto

Académica-Estoril

Sp. Espinho-Feirense

Torreense-Sporting

Permanência/Descidas

Série A

Tondela-Marialvas

Merelinense-Anadia

Padroense-Famalicão

Rio Ave-P. Ferreira

Palmeiras-Boavista

Série B

U. Leiria-Loures

Cova Piedade-Oeiras

Belenenses-Sacavenense

Fátima-Real

Sintrense-V. Setúbal

Jornada 9 (11 de março)

Apuramento de Campeão

Benfica-V. Guimarães

F. C. Porto-Académica

Estoril-Sp. Espinho

Feirense-Torreense

Sporting-Braga

Permanência/Descidas

Série A

Marialvas-Merelinense

Anadia-Padroense

Famalicão-Rio Ave

P. Ferreira-Palmeiras

Boavista-Tondela

Série B

Loures-Cova Piedade

Oeiras-Belenenses

Sacavenense-Fátima

Real-Sintrense

V. Setúbal-U. Leiria

Jornada 10 (1 de abril)

Apuramento de Campeão

Feirense-Sporting

Estoril-Torreense

F. C. Porto-Sp. Espinho

Benfica-Académica

V. Guimarães-Braga

Permanência/Descidas

Série A

P. Ferreira-Boavista

Famalicão-Palmeiras

Anadia-Rio Ave

Marialvas-Padroense

Merelinense-Tondela

Série B

Real-V. Setúbal

Sacavenense-Sintrense

Oeiras-Fátima

Loures-Belenenses

Cova Piedade-U. Leiria

Jornada 11 (8 de abril)

Apuramento de Campeão

Braga-Feirense

Sporting-Estoril

Torreense-F. C. Porto

Sp. Espinho-Benfica

Académica-V. Guimarães

Permanência/Descidas

Série A

Tondela-P. Ferreira

Boavista-Famalicão

Palmeiras-Anadia

Rio Ave-Marialvas

Padroense-Merelinense

Série B

U. Leiria-Real

V. Setúbal-Sacavenense

Sintrense-Oeiras

Fátima-Loures

Belenenses-Cova Piedade

Jornada 12 (16 de abril)

Apuramento de Campeão

Estoril-Feirense

F. C. Porto-Sporting

Benfica-Torreense

V. Guimarães-Sp. Espinho

Académica-Braga

Permanência/Descidas

Série A

Famalicão-P. Ferreira

Anadia-Boavista

Marialvas-Palmeiras

Merelinense-Rio Ave

Padroense-Tondela

Série B

Sacavenense-Real

Oeiras-V. Setúbal

Loures-Sintrense

Cova Piedade-Fátima

Belenenses-U. Leiria

Jornada 13 (22 de abril)

Apuramento de Campeão

Braga-Estoril

Sporting-Benfica

Feirense-F. C. Porto

Sp. Espinho-Académica

Torreense-V. Guimarães

Permanência/Descidas

Série A

Tondela-Famalicão

Boavista-Marialvas

P. Ferreira-Anadia

Rio Ave-Padroense

Palmeiras-Merelinense

Série B

U. Leiria-Sacavenense

V. Setúbal-Loures

Real-Oeiras

Fátima-Belenenses

Sintrense-Cova Piedade

Jornada 14 (25 de abril)

Apuramento de Campeão

F. C. Porto-Estoril

Benfica-Feirense

V. Guimarães-Sporting

Académica-Torreense

Sp. Espinho-Braga

Permanência/Descidas

Série A

Anadia-Famalicão

Marialvas-P. Ferreira

Merelinense-Boavista

Padroense-Palmeiras

Rio Ave-Tondela

Série B

Oeiras-Sacavenense

Loures-Real

Cova Piedade-V. Setúbal

Belenenses-Sintrense

Fátima-U. Leiria

Jornada 15 (30 de abril)

Apuramento de Campeão

Braga-F. C. Porto

Estoril-Benfica

Feirense-V. Guimarães

Sporting-Académica

Torreense-Sp. Espinho

Permanência/Descidas

Série A

Tondela-Anadia

Famalicão-Marialvas

P. Ferreira-Merelinense

Boavista-Padroense

Palmeiras-Rio Ave

Série B

U. Leiria-Oeiras

Sacavenense-Loures

Real-Cova Piedade

V. Setúbal-Belenenses

Sintrense-Fátima

Jornada 16 (11 de junho)

Apuramento de Campeão

Torreense-Braga

Benfica-F. C. Porto

V. Guimarães-Estoril

Académica-Feirense

Sp. Espinho-Sporting

Permanência/Descidas

Série A

Palmeiras-Tondela

Marialvas-Anadia

Merelinense-Famalicão

Padroense-P. Ferreira

Rio Ave-Boavista

Série B

Sintrense-U. Leiria

Loures-Oeiras

Cova Piedade-Sacavenense

Belenenses-Real

Fátima-V. Setúbal

Jornada 17 (18 de junho)

Apuramento de Campeão

F. C. Porto-V. Guimarães

Estoril-Académica

Feirense-Sp. Espinho

Sporting-Torreense

Benfica-Braga

Permanência/Descidas

Série A

Anadia-Merelinense

Famalicão-Padroense

P. Ferreira-Rio Ave

Boavista-Palmeiras

Marialvas-Tondela

Série B

Oeiras-Cova Piedade

Sacavenense-Belenenses

Real-Fátima

V. Setúbal-Sintrense

Loures-U. Leiria

Jornada 18 (25 de junho)

Apuramento de Campeão

V. Guimarães-Benfica

Académica-F. C. Porto

Sp. Espinho-Estoril

Torreense-Feirense

Braga-Sporting

Permanência/Descidas

Série A

Merelinense-Marialvas

Padroense-Anadia

Rio Ave-Famalicão

Palmeiras-P. Ferreira

Tondela-Boavista

Série B

Cova Piedade-Loures

Belenenses-Oeiras

Fátima-Sacavenense

Sintrense-Real

U. Leiria-V. Setúbal