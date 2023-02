Sub-19: Benfica inicia defesa do título em Alverca

Susana Silva Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica, detentor do troféu de campeão nacional de Sub-19 da 1.ª Divisão, arranca a defesa do título com uma deslocação a Alverca, na jornada inaugural agendada para 11 de fevereiro, segundo o sorteio realizado esta quarta-feira.

O jogo grande da abertura da fase de apuramento de campeão disputa-se no estádio Dr. Jorge Sampaio, com o F. C. Porto a receber o Braga. Já o Sporting abre as portas ao Vizela, enquanto o Estoril desloca-se a Famalicão.

O sorteio ditou ainda que o primeiro confronto entre os três grandes se realize logo na segunda ronda, com as águias a receberem os leões, a 18 de fevereiro, estando o jogo da segunda volta marcado para 22 de abril.