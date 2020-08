Sub-19 do F. C. Porto estagiaram em Arcos de Valdevez

JN Hoje às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa azul e branca já estagiou e o técnico José Tavares salientou que a semana de trabalho serviu para "intensificar a relação entre todos".

Depois de na última época o campeonato nacional de sub-19 ter terminado mais cedo do que o esperado devido ao surto do novo coronavírus, o F. C. Porto já começou trabalhar e estagiou durante uma semana em Arcos de Valdevez, no Ribeira Collection Hotel.

O treinador José Tavares garantiu que a semana de trabalho serviu para "voltar a criar uma cultura de exigência".

"Esta semana serviu para intensificarmos a relação entre todos após um período tão alargado de ausência dos treinos. O foco nesta altura é voltarmos a criar uma cultura de exigência forte nos jogadores para que estejam disponíveis para a nova temporada. Arco de Valdevez oferece a tranquilidade necessária para este regresso ao trabalho", afirmou.