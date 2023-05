Sub-19: Famalicão desafia favoritos

Benfica lidera, tal como em sub-17 e sub-15, mas adivinha-se uma luta intensa nos juniores A.

Os campeonatos dos escalões jovens também caminham para o final e o equilíbrio reina sobretudo nos sub-19, prova em que a fase de apuramento do campeão está ao rubro.

Com quatro jornadas por disputar, o Benfica lidera em igualdade pontual com o Famalicão (19 pontos), beneficiando do facto de a equipa minhota ter perdido na secretaria uma partida em que tinha ganho ao Estoril, por utilização irregular de um jogador. Na corrida pelo primeiro lugar está o Sporting, a apenas um ponto do duo da frente, depois de ter derrotado as águias num jogo em atraso (1-0), na passada quarta-feira. Segue-se o Braga, no quarto lugar, a três pontos da liderança, e o F. C. Porto, a quatro, ambos ainda com aspirações ao título.