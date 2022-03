Sub-20 lusos impõem-se à República Checa em particular

JN/Agências Hoje às 20:20 Facebook

A seleção nacional de sub-20 derrotou, esta quinta-feira, a República Checa, por 3-0, na Cidade do Futebol, em jogo de preparação, no qual o resultado traduz a supremacia das quinas.

Ao intervalo já Portugal vencia com um golo de Pedro Brazão, aos 24 minutos, mas foi na segunda parte que materializou a superioridade, com mais dois golos, aos 51 minutos, por Duarte Carvalho, e aos 90+3, por Guilherme Guedes.

No decorrer da segunda parte, o selecionador Emílio Peixe procedeu a inúmeras substituições que fizeram com que o ritmo do jogo tivesse quebrado, mas tal não impediu a seleção portuguesa de chegar ao terceiro golo já em período de compensações.