Sub-21 com várias estreias para particular com a Geórgia numa "perspetiva futura"

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, disse, esta quinta-feira, que o jogo de preparação frente à Geórgia é "uma boa oportunidade" para montar uma convocatória "de perspetiva futura", com várias estreias nos eleitos.

O guarda-redes André Gomes (Benfica), os defesas João Costa (Rio Ave), André Amaro (Vitória de Guimarães), António Silva (Benfica), Bernardo Vital (Estoril Praia), Leonardo Lelo (Casa Pia) e o médio Samuel Costa (Almería, de Espanha) são as novidades na lista de convocados anunciada por Rui Jorge, no auditório da Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Não é uma questão de necessidade de renovar, é uma perspetiva que temos em olhar para a frente, que nos caracteriza neste espaço. Abdicámos de alguns jogadores que já têm algum passado connosco, que nos conhecem bem, e trouxemos outros que estão a demonstrar que querem estar ao mais alto nível. Esta é uma boa oportunidade para o fazer, não é uma data que exista muitas vezes, nos sub-21, para os jogos particulares. Optámos por fazer uma convocatória deste género, numa perspetiva futura", afirmou.

Em relação à última convocatória, são ausências o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, os defesas João Mário, Tiago Djaló (chamado aos AA), Gonçalo Inácio, Alexandre Penetra e Nuno Tavares, os médios Fábio Vieira e Fábio Carvalho e o avançado Gonçalo Ramos.

"Temos um leque mais alargado, com melhor qualidade do que no passado, com outra experiência e capacidade de demonstrar o seu talento. Temos mais jogadores a jogar, com mais minutos. Facilita na escolha dos jogadores. É um bom espaço para virem e demonstrarem a qualidade que têm vindo a demonstrar", frisou o selecionador luso.

Portugal defronta a Geórgia em 24 de setembro, no Estádio Municipal José dos Santos Pinto, na Covilhã, às 17:00, com a concentração dos atletas a ter início segunda-feira.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: André Gomes (Benfica), Celton Biai (Vitória de Guimarães) e Samuel Soares (Benfica).

Defesas: Rodrigo Conceição (FC Porto), João Costa (Rio Ave), André Amaro (Vitória de Guimarães), António Silva (Benfica), Bernardo Vital (Estoril Praia), Eduardo Quaresma (Hoffenheim, Ale), Rafael Rodrigues (Benfica) e Leonardo Lelo (Casa Pia).

Médios: André Almeida (Valência, Esp), Samuel Costa (Almería, Esp), Vasco Sousa (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), José Carlos (Vitória de Guimarães), Tiago Dantas (PAOK, Gre) e Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol).

Avançados: Francisco Conceição (Ajax, Hol), David Costa (Lens, Fra), Henrique Araújo (Benfica), Vítor Oliveira (Sporting de Braga) e Fábio Silva (Anderlecht, Bel).