Sub-21: Dalot e Gedson regressam aos eleitos de Rui Jorge

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa Diogo Dalot, no Manchester United, e o médio Gedson Fernandes, do Benfica, estão de volta à lista de jogadores convocados pela seleção nacional de sub-21, orientada por Rui Jorge, para o jogo de qualificação para o Europeu de 2021 com a Holanda.

Dalot e Gedson estão de regresso às opções do selecionador nacional de sub-21, tendo saído da convocatória Tomás Esteves (F. C. Porto) e Florentino Luís (Benfica). Ausente estará também o portista Romário Baró, devido a lesão.

O encontro com a Holanda, a contar para o Grupo 7 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, está agendado para o próximo dia 11 de outubro, pelas 17.30 horas, em Doetinchem.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (F. C. Porto), João Virgínia (Reading) e Luís Maximiano (Sporting)

Defesas: Diogo Leite (F. C. Porto), Diogo Queirós (Mouscron), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Thierry Correia (Valência), Tiago Djaló (Lille) e Diogo Dalot (Manchester United)

Médios: Daniel Bragança (Estoril), Domingos Quina (Watford), Filipe Soares (Moreirense), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Santos (Benfica) e Vítor Ferreira (F. C. Porto)

Avançados: Dany Mota (Juventus), Trincão (Braga), Jota (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafael Leão (AC Milan)