Sub-21 de Portugal defronta Bielorrússia no Estoril a 9 de outubro

O jogo entre Portugal e Noruega, de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2021, vai disputar-se no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, avançou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das quinas, treinada por Rui Jorge, recebe os noruegueses a 9 de outubro, em jogo com início às 19.30 horas, e, nesta jornada dupla de apuramento, visita Gibraltar quatro dias depois, a 13, no Victoria Stadium.

No grupo 7 de apuramento, Portugal segue em segundo lugar, com 12 pontos, menos seis do que a líder Holanda, e com menos um jogo disputado, depois de ter sido adiado o encontro na Cidade do Futebol com a Bielorrússia, em 08 de setembro.

O adiamento do jogo com a formação bielorrussa ficou a dever-se a casos de covid-19 na seleção visitante.