Sub-21 de Portugal goleiam Chipre

A seleção nacional de sub-21 impôs-se esta sexta-feira, em Larnaca ao Chipre, por 4-0, em jogo do Grupo 7 de qualificação para o Campeonato Europeu da categoria.

O central português Diogo Leite abriu a conta logo aos 7 minutos, num remate com o pé esquerdo de fora da área. Ainda antes da meia-hora de jogo, o mesmo defesa aumentou a vantagem lusa para 2-0. Canto de Jota na esquerda, a bola sobra para Nuno Mendes que assiste o central para o golo.

Pouco depois do recomeço, Jota fez o 3-0, num remate dentro da área, e a cinco minutos do final João Mário fixou o resultado em 4-0.

Com este desfecho, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo 7, com 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota), a três pontos da líder Holanda, que goleou (7-0) a Bielorrúsia, e com mais dois que a Noruega, que derrotou (6-0) Gibraltar.

Na terça-feira, dia 8, as quinas recebem a Bielorrússia, na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa partida agendada para as 17.30 horas.