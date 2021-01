Sub-21 de Portugal já têm calendário do Euro2021

Susana Silva Hoje às 22:46 Facebook

A seleção portuguesa de sub-21 ficou esta quinta-feira a conhecer o calendário do Grupo D da fase de grupos do campeonato da Europa, que se disputará em dois períodos distintos, na Hungria e na Eslovénia.

As quinas, que são orientadas pelo selecionador Rui Jorge, estreiam-se a 25 de março, na cidade eslovena de Koper, frente à Croácia, numa partida marcada para as 20 horas. A 28 de março, Portugal joga com a Inglaterra, à mesma hora, mas na capital Ljubljana, cidade que acolhe o terceiro jogo do Grupo D, a 31 de março (17 horas) ante a Suíça.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase a eliminar, neste caso quartos de final, que se disputam a 31 de maio, em Budapeste e Székesfehérvár, na Hungria, e em Ljubljana e Maribor, na Eslovénia.

As meias-finais estão marcadas para 3 de junho, em Székesfehérvár e Maribor, enquanto a final terá lugar a 6 de junho, em Ljubljana.