Sub-21: Fábio Silva promete seleção com "personalidade" para vencer a Geórgia

JN/Agências Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Fábio Silva afirmou que a seleção nacional de futebol de sub-21 quer entrar em campo "com personalidade e ganhar o jogo" diante da Geórgia, no sábado, na preparação para o Europeu de 2023.

"Vamos tentar fazer o nosso normal, que é entrar com personalidade e ganhar o jogo", sublinhou o jogador cedido pelos ingleses do Wolverhampton aos belgas do Anderlecht, na conferência de imprensa que antecedeu mais um treino dos sub-21, na Covilhã.

Fábio Silva, de 20 anos, salientou que o mais importante nesta semana de treinos tem sido trabalhar o que Rui Jorge pede para que a equipa evolua, conhecer os colegas e o entrosamento entre todos.

PUB

Melhor marcador do grupo às ordens do selecionador, e com um arranque de temporada em que soma sete golos em 15 jogos pelo Anderlecht, Fábio Silva vincou não estar a pensar se sábado vai "marcar ou não".

"O meu jogo vai além dos golos, passa por ajudar a equipa nas minhas movimentações, ajudar ofensivamente, defensivamente e, no final, juntando tudo, estou mais perto de fazer golos e ficarei muito feliz por ajudar a seleção nacional", enfatizou o dianteiro luso.

Fábio Silva manifestou-se "muito feliz" por "as coisas estarem a correr bem" no Anderlecht, por esse percurso lhe permitir voltar a estar ao serviço da seleção nacional.

No plano desportivo, Vasco Sousa, médio do F. C. Porto, treinou condicionado, devido a uma mialgia da coxa esquerda.

Portugal defronta a Geórgia em jogo particular a disputar no sábado, no Estádio Santos Pinto (17 horas), na Covilhã.

A receita de bilheteira reverte para os Guardiões da Serra da Estrela, com o intuito de mitigar a devastação provocada pelos incêndios em agosto.