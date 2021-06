Sub-21 lusos fizeram treino ligeiro na preparação para a final

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois da qualificação para a final do Europeu, a seleção nacional de sub-21 realizou, esta sexta-feira, apenas um treino ligeiro no Parque Tivoli, a mais extensa área verde de Ljubljana, onde disputará o troféu, no domingo, frente à Alemanha.

O apronto estava inicialmente previsto decorrer no Estádio de Atletismo e Futebol de Kodeljevo, na zona leste da capital da Eslovénia, onde Portugal trabalhou na fase de grupos, entre 24 e 31 de março, mas foi relocalizado, tal como sucedeu na terça-feira, um dia depois da vitória sobre a Itália (5-3, após prolongamento), nos quartos de final.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social no Parque Tivoli, os titulares e os suplentes utilizados na vitória de quinta-feira sobre a Espanha (1-0), em Maribor, das meias-finais, limitaram-se a efetuar exercícios de ativação muscular.

Já os restantes jogadores foram evoluindo com bola ao lado desse grupo, sempre num ritmo descontraído, perante o olhar atento de alguns populares, que iam caminhando, descansando ou praticando desporto ao redor do campo onde trabalhavam os lusos.

O treinador Rui Jorge e um atleta a designar farão a videoconferência de imprensa de antevisão da final com a Alemanha no sábado, às 11.30 horas, estando o treino no Estádio Stozice, em Ljubljana, previsto para as 17.

Portugal, finalista vencido em 1994 e 2015, e Alemanha, vencedora em 2009 e 2017 e vice-campeã em 1982 e 2019, defrontam-se no domingo, às 20 horas, com arbitragem do georgiano Giorgi Kruashvili, numa inédita final da 23.ª edição do Europeu de Sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.