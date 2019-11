Sub-23 do Borussia Dortmund realizam estágio em Beja com dois jogos

Teixeira Correia Hoje às 16:30 Facebook

Durante o estágio que irá decorrer em Beja, a equipa de sub-23 do Borussia Dortmund disputará dois jogos no Complexo Desportivo da cidade. Tal como o JN revelou no passado dia 30 de outubro, os alemães vão fazer um estágio entre 11 e 18 de janeiro de 2020, podendo vir a realizar uma terceira partida.

As duas partidas serão disputadas no relvado natural do Complexo Desportivo de Beja e estão agendadas para o dia 15 de janeiro. Às 11 horas, o Borussia Dortmund defrontará o Sporting Farense, líder da II Liga, e às 17 horas jogará com o União Serpense, líder da Série A da 2.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Beja (A. F. Beja), cujo presidente é o responsável pela vinda da equipa germânica para Beja.

Segundo apurou o JN, o Borussia poderá disputar um terceiro jogo, nesta caso frente ao Despertar Sporting Clube, emblema bejense que disputa o Campeonato Distrital da A. F. Beja da 1.ª Divisão.

O Borussia Dortmund II, como é conhecido na Liga Regional Oeste, clube da Renânia no Norte/Vestefália, joga na 4.ª divisão da Bundesliga. Durante o estágio, vai ficar instalado no Beja Parque Hotel.

Alfredo Mestre, presidente do União Serpense, revelou como surgiu a possibilidade dos alemães estagiarem em Beja. "Fui imigrante na Alemanha e trabalhei como segurança no estádio do Borussia e deixei lá boas amizades e contactos. Quando soube que vinha para o Algarve, apresentei a possibilidade de ser em Beja. Dirigentes e equipa técnica vieram a Beja e gostaram do que viram".

Sendo o União Serpense o clube de Serpa, Alfredo Mestre explicou o porquê de não ter sido escolhida a "Cidade Branca" para o estágio: "tudo tem a ver com a utilização do relvado natural para os treinos e jogos. Em Serpa os relvados são sintéticos. Depois a proximidade da unidade hoteleira com o Complexo foi tida como muito importante", rematou.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Beja mostrou-se "satisfeito" com a escolha da cidade para o estágio da equipa alemã. Paulo Arsénio revelou que a edilidade, "além de disponibilizar o Complexo, vai fazer uma visita guiada pelos monumentos da cidade e também a uma herdade do concelho com enoturismo e adega".

O plantel do Dortmund II é constituído por vinte e seis jogadores, com apenas três estrangeiros, tendo como treinador principal Mike Tullberg, a que se junta um staff técnico de mais oito pessoas.

O Ballspiel-Verein Borrusia 1909, conhecido no emblema como BVB 09, tem como alcunha "Die Schearzgelben" (Os auri-negros), e celebra 110 anos, tendo sido fundado no dia 19 de dezembro de 1909.

A equipa principal do Borussia de Dortmund, que foi campeã da Bundesliga pela última vez na época 2011/ 2012, com Jurgen Klopp como treinador, já venceu este ano a Super Copa da Alemanha. Tem no plantel o internacional português Raphael Guerreiro e outros craques como os alemães Mario Gotze e Marco Reus, o belga Axel Witsel, antigo jogador do Benfica, e o espanhol Paco Alcacer.