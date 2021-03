Sub-23 Lucas Dias convocado para a seleção do Canadá

JN Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Lucas Dias, da equipa de sub-23 do Sporting, foi convocado pela seleção do Canadá para o torneio de qualificação olímpica, que decorrerá no México.

O anúncio da convocatória do jogador, de 18 anos, que nasceu em Toronto, foi feito pelos leões nas redes sociais.

Lucas Dias vai integrar a comitiva canadiana nos próximos dias, disputando a qualificação olímpica de 18 a 30 de março, em Guadalajara.

O médio começou a formação na Escola Academia Sporting de Toronto, tornando-se no primeiro jogador oriundo de uma academia internacional do clube a integrar as camadas jovens leoninas.