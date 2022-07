Substituto de Francisco Conceição deve vir do Brasil

Os jogadores brasileiros Gabriel Veron e Helinho estão nos planos do F. C. Porto, para reforço imediato do plantel. Conversações estão em curso.

O substituto de Francisco Conceição deverá chegar do Brasil, numa operação que os dirigentes azuis e brancos esperam concretizar com rapidez.

A saída do filho do técnico Sérgio Conceição para o Ajax implica a necessidade de colmatar a baixa, com o F.C. Porto a procurar acelerar o processo, até porque já faltam menos de duas semanas para o arranque oficial da temporada.

Gabriel Veron (Palmeiras) e Helinho (Red Bull Bragantino), jovens extremos brasileiros, já estavam há algum tempo referenciados pelos dirigentes portistas, confirmando-se o interesse nos jogadores em causa, que atuam ambos no lado direito do ataque, a posição de Francisco Conceição.