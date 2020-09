Sucessivo adiamento de jogos alarma a Liga

João Faria Hoje às 09:49 Facebook

Organismo pediu aos clubes que expliquem aos delegados de saúde regionais que os casos positivos são tratados com base nas regras da DGS. Suspensões sobrecarregam o calendário.

A Liga de Clubes teme que o sucessivo adiamento de jogos devido a casos de covid-19 lance o caos, na calendarização, já de si sobrecarregada, das competições profissionais.