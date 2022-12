Sucesso no Mundial e mercado desafiam liderança do Benfica

João Faria Hoje às 10:00 Facebook

Águias dominaram a primeira fase da Liga, mas com a prova de volta há quem admita a hipótese de haver mudanças na frente.

A Liga está de volta após um interregno de 39 dias devido ao Mundial 2022 no outono. Em breve, já se começará a ver até que ponto a paragem afetou, ou não, o rendimento das equipas.

Líder da prova com 37 pontos, mais oito do que o F. C. Porto, nove do que o Braga e 12 do que o Sporting, o Benfica tentará manter o ritmo, na mira de alcançar o título que lhe foge desde 2018/19. Já os rivais das águias olham com renovada esperança para a retoma, na expectativa de melhorarem de rendimento e recuperarem terreno.