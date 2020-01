Suécia despede-se do Europeu com primeira vitória na ronda principal ante Islândia

Hoje às 21:34 Facebook

A anfitriã Suécia despediu-se, esta quarta-feira, do Europeu ao alcançar a primeira vitória (32-25) na ronda principal, diante da Islândia, no encontro da última jornada do grupo II, disputado em Malmö.

Os suecos tiveram sempre na mão os dois pontos e únicos que conseguiram nesta fase, com uma exibição sólida, que permitiu chegar ao intervalo a vencer por um esclarecedor 18-11, gerindo depois a vantagem nos segundos 30 minutos, com uma boa exibição do pivot Andreas Nilsson (sete golos).

A Noruega, atual vice-campeã mundial, venceu a "poule", com 10 pontos, seguida da Eslovénia, com seis, e seguem ambas para as meias-finais, fase em que estão também outra duas seleções do outro grupo, Espanha, campeã europeia em título, e Croácia.

Portugal, que superou a Hungria (34-26), assegurou o terceiro lugar da nesta "poule II", a melhor classificação de sempre da equipa das quinas em Europeus, e vai disputar o quinto lugar do Euro2020, frente à Alemanha, no sábado, melhorando o sétimo lugar em 2000, na Croácia. Suécia e Hungria terminaram o grupo nos quarto e quinto lugares, respetivamente, com quatro pontos.

A seleção lusa garantiu ainda a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.