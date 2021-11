Sarabia dá vitoria e liderança do grupo à Espanha

JN/Agências Hoje às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do sportinguista Sarabia bastou para a Espanha vencer esta quinta-feira a Grécia, por 1-0, no Grupo B da qualificação europeia para o Mundial2022, e ascender ao primeiro lugar, beneficiando da surpreendente derrota da Suécia com a Geórgia (2-0).

A Espanha capitalizou o desaire sueco e assumiu a liderança. Um penálti do sportinguista Sarabia valeu os três pontos diante da Grécia (1-0), que teve Vlachodimos (Benfica) na baliza.

Já no outro jogo do grupo, dois golos do médio Khvicha Kvaratskhelia, aos 61 e 78 minutos, derrubaram uma Suécia, que sentiu sempre grandes dificuldades para ultrapassar a muralha defensiva georgiana, e que entrou em desespero a partir do primeiro golo, acabando por sofrer o segundo na sofreguidão com que tentou chegar ao 1-1.

A "La Roja" tem 16 pontos, mais um do que os nórdicos, com quem decidem o apuramento direto no embate entre ambos marcado para domingo.

No Grupo A, do qual Portugal faz parte, o Luxemburgo foi ao Azerbaijão vencer por 3-1, mas jogou quase 70 minutos com mais um jogador por expulsão do azeri Tellur Mutallimov, aos 21 minutos, e essa superioridade acabou por vir ao de cima na segunda parte, período em que foram marcados os quatro golos.

No Grupo H, a Rússia recebeu e goleou o Chipre por 6-0, dando mais um passo para o apuramento direto para o Mundial do Qatar, ao liderar com 22 pontos, mais dois que a Croácia, que cilindrou Malta (7-1). As decisões ficam assim adiadas para o duelo da última jornada, em terras croatas. Eslováquia e a Eslovénia empataram a dois golos.

No Grupo J, que a Alemanha já conquistou - arrasou o Liechtenstein por 9-0 -, a Macedónia do Norte goleou na Arménia, por 5-0, e aproveitou o nulo no Roménia-Islândia para subir ao segundo lugar.