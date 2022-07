Suécia vence Suíça e isola-se no comando do Grupo C

JN Hoje às 19:00 Facebook

Suécia derrotou a Suíça por 2-1 e isolou-se no comando do Grupo C, o mesmo de Portugal, que defronta os Países Baixos a partir das 20 horas de hoje.

Os golos do encontro entre a Suécia e a Suíça surgiram apenas na segunda a parte.

Aos 53 minutos, Rolfo adiantou as suecas, mas a craque das helvéticas, Bachmann, repôs a igualdade na resposta.

O tento do triunfo surgiu à entrada dos derradeiros 10 minutos, através de um belo remate Bennison.

Com a Suíça balanceada no ataque, as nórdicas ainda introduziram a bola no fundo da baliza helvética por mais duas vezes, mas ambos os lances foram invalidados por fora de jogo.

Portugal, que empatou com a Suíça na jornada inaugural do Grupo D (2-2), defronta, esta noite, os Países Baixos (20 horas), jogo que fecha a segunda jornada do Grupo C do Europeu de futebol feminino, que se realiza em Inglaterra.