Sueco Daniel Stahl triunfa no lançamento do disco

JN/Agências Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Stahl é o novo campeão olímpico do lançamento do disco, confirmando o favoritismo com que chegou a Tóquio 2020 e dando a primeira medalha de ouro de sempre na especialidade à Suécia.

O campeão mundial de Doha2019 lançou a 68,90 metros, logo no segundo lançamento, sendo seguido no pódio por outro sueco, Simon Petterson (67,39), e pelo austríaco Lukas Weisshaidinger (67,05).

Muito perto do pódio ficou o australiano Mathew Denny (67,02 metros) e o quinto lugar pertenceu ao esloveno Kristjan Ceh (66,37), único lançador que ao longo da época parecia poder incomodar Stahl.

Há cinco anos, Stahl nem sequer chegou à final, mas desde então não parou de progredir - segundo nos Mundiais de 2017 e campeão volvidos dois anos, sempre na liderança do 'ranking', com um recorde pessoal de 71,40 metros.