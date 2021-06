Sueco Glenn Nyberg apita meia-final entre Portugal e Espanha

Hoje às 11:16 Facebook

O árbitro sueco Glenn Nyberg vai dirigir o jogo entre as seleções de sub-21 de Portugal e Espanha, na quinta-feira, da meia-final do Europeu da categoria, no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, informou a UEFA.

O juiz, de 32 anos e internacional desde 2016, vai ter como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Glenn Nyberg irá apitar o terceiro jogo na fase final do Campeonato da Europa de sub-21 de 2021, depois de já ter dirigido a vitória de Portugal sobre a Suíça (3-0), em 31 de março, no Estádio Stozice, em Ljubljana, para a terceira e última jornada do Grupo D.

O sueco ajuizou dois jogos da Liga Europa esta época e só presenciou um encontro com equipas portuguesas, em agosto de 2020, quando a equipa de juniores do Benfica derrotou os croatas do Dínamo de Zagreb (3-1), nos quartos de final da Youth League.

Portugal apurou-se na segunda-feira pela quarta vez para as meias-finais do Europeu de sub-21, ao vencer a Itália (5-3, após prolongamento), ao passo que a pentacampeã Espanha (1986, 1998, 2011, 2013, 2019) eliminou a Croácia (2-1, após prolongamento).

O confronto ibérico arranca às 18 horas (17 em Portugal continental) em solo esloveno e definirá o adversário de Países Baixos ou Alemanha, que se defrontam três horas mais tarde na cidade húngara de Székesfehérvár, na final, agendada para domingo, em Ljubljana.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.