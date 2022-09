Suíça com vitória amarga e Liga B ainda ao rubro

Helvéticos atrasam Espanha mas já não chegam à final-four. Dois grupos da Liga B ainda em aberto.

A Espanha meteu-se em apuros imprevistos e colocou em risco a presença na final-four, depois de sair derrotada do duelo com a Suíça (1-2). A seleção de Luis Enrique continua a depender apenas dela própria, mas agora está obrigada a ganhar em Braga para ficar com o primeiro lugar. Pelo contrário, os helvéticos, que ganharam em Saragoça com golos de Akanji e Embolo, ficaram sem possibilidades de apuramento, uma vez que têm menos quatro pontos que Portugal.

Na Liga B, a quinta jornada manteve as contas ainda em aberto em dois grupos. A Ucrânia não sentiu dificuldades na Arménia (0-5) e, apesar de a Escócia ter virado o resultado frente à República da Irlanda (1-1), continua na luta pelo primeiro lugar. Assim, as duas seleções vão decidir na última jornada qual delas é promovida à Liga A, sendo que o empate é suficiente para a Escócia segurar a liderança.

Ainda mais ao rubro ficou o Grupo 4, onde também haverá jogo decisivo. É que a Noruega, líder até ontem, saiu derrotada da Eslovénia (2-1) e permitiu à Sérvia colar-se ao primeiro lugar, graças ao triunfo claro sobre a Suécia (4-1). Na sexta e última ronda, noruegueses e sérvios defrontam-se em Oslo. Decidido ficou o Grupo 2, com Israel a carimbar a subida à Liga A com uma vitória sobre a Albânia (2-1).